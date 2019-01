L'anno scorso in Serie B spuntava una stellina nel Cittadella di nome Christian Kouamé, operazione da circa 5 milioni di euro. Ci è arrivato il Genoa al momento giusto, i top club non si sono fidati e oggi la quotazione è almeno quintuplicata. Oggi lo stesso errore difficilmente si ripeterà con un altro diamante grezzo spuntato in B all'improvviso: David Okereke sta vivendo una stagione a livelli importanti, lo Spezia si appoggia al talento del suo attaccante nigeriano classe '97, rapidità, qualità e istinto sul menù di questo ragazzo che compirà 22 anni nel prossimo agosto.



IRROMPE LA JUVE - Okereke ha già segnato 5 gol in 15 partite con 6 assist in aggiunta, sta mostrando mezzi intriganti con un potenziale di valore assoluto: l'Inter da tempo si è mossa sulle sue tracce, primi contatti con il ds Ausilio che rimane sempre vigile sui migliori prospetti anche della Serie B, specialmente con lo Spezia visti i rapporti buonissimi da anni. Ma da qualche giorno è arrivata l'irruzione della Juventus, Fabio Paratici apprezza Okereke e più volte il suo braccio destro Cherubini lo ha studiato dal vivo con relazioni spesso eccellenti. La Juve c'è, si è inserita con forza e studia la strategia migliore per provare a prenotare questo giovane prospetto: portarlo a Torino da giugno e poi prestarlo, in alternativa comprarlo in sinergia con un'altra società. Intanto Paratici sfida Marotta (fa ancora strano a dirsi) e Ausilio, l'Inter vuole spingere sui giovani da bloccare in anticipo ma la Juve non molla la presa. Okereke è il prossimo oggetto del contendere.