Dani Olmo e un futuro tutto da scrivere. Perché la Dinamo Zagabria per il suo gioiello ha parlato con mezza Europa ma alla fine ha sempre chiesto una cifra molto alta: 40 milioni di euro. Il prezzo è lievitato dopo quell'Europeo under 21 giocata, e vinto, da protagonista assoluto con la nazionale spagnola. E il Milan? Ci aveva provato con Leonardo anche se non è stato l'unico club italiano a sedersi al tavolo delle trattative con il club croato. Nel nostro focus tutti i retroscena sul talento spagnolo e gli sviluppi sulla trattativa in corso con l'Ajax.