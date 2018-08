In attesa di fare visita sabato prossimo al nostro amico @MrAncelotti, ecco come trascorriamo l'ultimo weekend di precampionato! Alle 18 (replica alle 21:30) non perdetevi la partitella di Milanello dove per esempio @suso30oficial ci ha deliziato con numeri del genere...

Il mercato è ormai chiuso e nonostante le voci su un possibile addio, gli incontri i contatti e la spinta del suo agente verso altri lidi, alla fine Joaquín Fernández Sáez de la Torre, o più semplicementeIl cambio di proprietà, con il passaggio da Yonghong Li ad Elliott e la contemporanea volontà di Rino Gattuso di non privarsi di lui, hanno bloccato ogni discorso per un suo possibile addio ma ora il suo futuro è tutto da scrivere.Sì perchè a soli 7 giorni dalla chiusura del mercato, accompagnato dal suo agente, ha incontrato a Casa Milan il direttore tecnicoe il ds. Un summit particolare ,perchè arrivato il giorno dopo quello avvenuto a Roma fra il procuratore e il ds della Roma, Monchi. Suso ha chiesto al Milan il rinnovo del suo contratto rinnovato soltanto un anno fa con il benestare di Fassone e Mirabelli. Dalla nuova proprietà è arrivata la conferma della centralità di Suso nel progetto tecnico rossonero, ma per un eventuale ulteriore rinnovo se ne riparlerà più avanti.Più avanti, perché ilsi aspetta daun ruolo ancor più da protagonista rispetto alla passata stagione. Per Gattuso è fondamentale, in allenamento, come mostra il video di Milan Tv continua ad incantare ed è in gran forma per l'inizio del campionato sabato sera contro il Napoli. Fondamentale, sì, ma con l'arrivo di Castillejo il Milan per la prima volta prova a mettere pressione a Suso con un'alternativa di qualità in rosa. Un messaggio, neanche tanto velato, allo spagnolo: