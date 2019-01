"Notte di sogni, di coppe e di campioni..." canta Antonello Venditti. E la sua Roma lo sa bene. Nelle serate di coppa, però, quando ci sono i giallorossi in campo, spesso i sogni diventano incubi e i campioni sono quelli che indossano la maglia di un altro colore: rosso Red Devils, bianco da trasferta bavarese o viola toscano. Notte di incubi, di coppe e delusioni...



3 VOLTE 7-1 - 7-1. La Fiorentina del bulimico Simeone, del neo arrivato Muriel, di "quello che fatica a vedere la porta" Chiesa, ne rifila 7 alla Roma di Eusebio Di Francesco. Apre la doppietta del 25 viola, illude Kolarov accorciando, poi ci pensano Muriel, Benassi, ancora Chiesa e la doppietta del Cholito. Una notte da dimenticare, ma che in realtà fa ritornare a galla altre notti da incubo...



BAYERN E UNITED - 21-10-2014, il Bayern ne rifila 7 alla Roma di Garcia in una notte di Champions. Doppio Robben, Gotze, Lewandowski, Muller, Ribery e Shaqiri umiliano i giallorossi, che segnano il gol della bandiera con Gervinho. Ma non è finita qua, perché c'è il 10 aprile 2007, con il Manchester United che schianta la squadra allora allenata di Spalletti. Sempre 7-1, questa volta, però, nei quarti di finale di Champions League: doppietta Carrick, Smith, Rooney, doppio Ronaldo ed Evra. "Notte di incubi, di coppe e delusioni...".