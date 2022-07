. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,ha davvero intenzione di prendersi la palla a esagoni dopo quella a spicchi. Il tycoon nato a Mumbai il 7 ottobre del 1957 vuole entrare a due piedi nel mondo del calcio econfidando e sperando di poter al più presto- Dopo aver provato senza successo ahache nelle ultime settimane si è dato da fare negli Usa per cercare investitori: proprietario dei Kings,secondo Sportico, Ranadivé "si è fatto da solo".e negli ultimi anni si è buttato nel settore sportivo:e nel 2013 ha ceduto la sua quota per comprare i Sacramento Kings,. Grande studioso e appassionato di sport, orgoglioso delle origini indiane, potrebbeal gruppo che si è aggiudicato il club rossonero, aiutando anche per quanto riguarda il budget da immettere sul mercato.- Trapiantato da tempo negli Stati Uniti,ha studiato alla Bombay international school:Balkrishna Trimbak Ranadive, negli anni '70 completa i suoi studi connel 1983. Nel mentre fonda la sua prima azienda, attiva nel campo dell'assistenza tecnica per sistemi operativi informatici,Nel 1985 la fondazione della Teknekron Software Systems, che conduce fino al 1997, quando crea la Tibco Software, potendo contare su. Nel 2016 cre, e diventa. Innovazione e capitali.@AleDigio89