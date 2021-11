Mino Raiola è ancora il suo agente e sebbene Alessio Romagnoli stia lavorando da solo al contratto per provare un'intesa col Milan per il rinnovo, l'agente italo-olandese sta comunque provando a proporlo a diversi club anche a parametro zero per la prossima stagione. Su di lui oltre alla Juventus (l'interesse è noto da tempo) ci sono anche il Tottenham e il Barcellona.