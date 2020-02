Giungono dall'Inghilterra notizie di mercato che riguardano l'Inter. Il Manchester City, come riporta "The Sun”, ha messo sul mercato l'esterno portoghese Joao Cancelo, che in nerazzurro era arrivato in prestito con Luciano Spalletti. L'alto prezzo per il riscatto aveva convinto Ausilio a lasciarlo andare e il calciatore si accasò così alla Juventus di Allegri, dove ha deluso. Poi il passaggio al City di Guardiola, esperienza, anche questa, non esaltante per l'ex Valencia. Ecco perché Cancelo è nuovamente finito sul mercato, ma per comprarlo servono 40 milioni di euro e la società di viale della Liberazione non sembra disposta a metterli sul piatto. Nonostante tutto, si legge, in casa Inter c'è un altro calciatore che piace moltissimo al City, ovvero Lautaro Martinez, che Guardiola riconosce già come l'erede naturale di Aguero.