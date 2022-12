Il neoproprietario del Chelsea Todd Boehly, colui che ha raccolto il testimone da Roman Abramovich e ha messo nero su bianco come prima operazione di mercato il prestito di Romelu Lukaku all'Inter si è pentito della scelta fatta. Lo riporta The Athletic che sottolinea come, a posteriori, accettare l'operazione a cifre così basse e verso il club da cui l'asso belga era stato acquistato per 115 milioni di euro non sia stata una mossa saggia.