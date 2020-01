Antonio Conte si prepara ad incassare altri 100mila euro dal Chelsea. L'allenatore nerazzurro ha infatti ricevuto l'ok, secondo il Daily Mirror, da parte del giudice Andrew Glennie che ha riconosciuto la fondatezza della causa legale per il licenziamento ingiusto avvenuto lo scorso anno da parte del club inglese.



"La denuncia per l’esonero ingiusto è fondata. Il Chelsea dovrà versare al richiedente un premio base di 1.524 sterline e un premio compensativo di 83.682, per un totale di 85.206 sterline (per un totale di circa 100mila euro).