Antonio Conte spinge sull'acceleratore del mercato e vorrebbe che il ds Fabio Paratici gli regali un suo pupillo in mezzo al campo. Secondo la stampa inglese, infatti, l'ex-allenatore dell'Inter ha messo proprio un nerazzurro in cima alla sua lista dei desideri. Si tratta di Nicolò Barella che per l'Inter è però oggi incedibile.