Un giovane talento americano potrebbe sbarcare presto in Premier League. Si tratta di Travian Sousa, 19enne già nella Nazionale USA Under 20, attualmente svincolato dopo la recente rescissione di contratto con l'Amburgo. Il terzino sinistro, che possiede anche il passaporto portoghese, è osservato in particolare da Liverpool e Manchester United, ma secondo TeamTalk a breve potrebbero farsi avanti per lui anche altre squadre inglesi, incuriosite dalla possibilità di "arruolare" a parametro zero una delle più interessanti prospettive statunitensi per la difesa.