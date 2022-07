Il Chelsea vuole cambiare volto all'attacco e con l'uscita di Ziyech promesso sposo del Milan, sta valutando una sostituzione proprio con un esterno dei rossoneri. Secondo il The Guardian il club londinese farà presto un tentativo per Rafael Leao che per il Milan è oggi incedibile a meno di offerte fuori mercato che non sono all'orizzonte.