Il Manchester City e Gabriel Jesus si diranno addio a fine stagione. L'acquisto di Haaland e di Julian Alvarez sta spingendo il brasiliano a valutare opzioni per il suo futuro e secondo il Guardian l'addio è segnato al punto che anche due club italiani hanno iniziato a guardare a lui per la prossima estate. Si tratta di Inter e Juventus, già in passato vicinissime ad acquistarlo, e che oggi tornano alla finestra nel caso l'affare risultasse economicamente sostenibile.