Per il momento, ha rifiutato tutto. Un ritorno al Genoa e un trasferimento al Crystal Palace, voglioso di dimostrare il suo valore al Milan. Ma l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic mette a rischio, e in discussione, il futuro di Krzysztof Piatek, arrivato un anno fa e ora già con le valigie in mano. La Fiorentina e la Roma ci avevano pensato, ma per il momento hanno messo il possibile affare in stand-by, col Milan che aspetta la chiamata giusta. E che può arrivare dalla Premier League.



Come scrive il Mirror, infatti, oltre al Crystal Palace, che non molla l'ex Genoa, c'è anche il Newcastle. Secondo peggior attacco della Premier quello dei Glaziers, terzo quello dei Magpies, vogliono gol dal mercato di gennaio. E sono pronte a darsi battaglia per il numero 9 del Milan.