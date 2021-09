Il futuro di Lorenzo Insigne non è ancora molto chiaro. Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra nove mesi e ancora non c'è stato alcun rinnovo in azzurro. Quest'estate i rapporti tra il suo procuratore e la società erano tutt'altro che distesi, anche se ci sono stati due incontri (diciannove giorni fa e oggi) che sembrano poter rimettere la situazione sui binari giusti.



Nel frattempo spunta Paratici, direttore generale del Tottenham, che ha messo gli occhi su Insigne. Il Daily Mail riporta l'interesse da parte degli Spurs che starebbero seguendo l'evoluzione della vicenda rinnovo del capitano del Napoli, pronti per sferrare l'attacco e ottenere il giocatore a parametro zero.