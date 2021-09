Il Napoli si trova in grande difficoltà da oramai quattro anni in un ruolo in particolare, quello del terzino sinistro. Il primo infortunio di Ghoulam ha creato un vuoto sia per quanto riguarda l'importanza del giocatore stesso che sotto il profilo numerico, con Hysaj prima e Di Lorenzo oggi adattati in alternativa a Mario Rui.



Quasi sette mesi fa è arrivato un nuovo infortunio per lo stesso Ghoulam, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro (non quello precedentemente operato). Il giocatore è definitivamente rientrato in gruppo e sembra essere pronto per figurare di nuovo tra i convocati. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Ghoulam potrebbe strappare una chiamata per Fiorentina-Napoli di domenica.​