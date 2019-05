Due frecce nere per la nuova Inter. Un anno dopo l'arrivo del ghanese Kwadwo Asamoah a parametro zero dalla Juventus, i dirigenti nerazzurri vengono dati sulle tracce di un altro esterno africano: il nigeriano Victor Moses. Due pedine da schierare sulle fasce nello scacchiere di Antonio Conte con il 3-5-2 come sistema di gioco principale.



L'indiscrezione di mercato rimbalza da oltremanica. Moses è sotto contratto fino a giugno 2021 con il Chelsea, che lo scorso gennaio lo ha ceduto in prestito ai turchi del Fenerbahce per 18 mesi fino a giugno 2020. Avendolo già allenato ai tempi del Chelsea campione d'Inghilterra due anni fa, Conte lo conosce bene e lo preferisce al brasiliano Danilo del Manchester City.