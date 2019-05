Vincenzo Pisacane, procuratore di Danilo D'Ambrosio, ha così parlato a Radio Marte quando gli è stato chiesto del possibile arrivo all'Inter di Elseid Hysaj dal Napoli: "Hysaj aumenterebbe la concorrenza? D'Ambrosio all'Inter parte ogni anno in sordina come rincalzo, e si fanno i nomi di tanti terzini; poi però gioca sempre l’80% delle partite, per cui non teme nessuna concorrenza. Sarebbe solo uno stimolo in più."