Secondo quanto riportano i media inglesi Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla Juve il terzino del Tottenham Danny Rose. Il laterale inglese costa 25 milioni di euro ma al momento non è una priorità del club bianconero che avrebbe bisogno di un nuovo terzino sinistro solo in caso di partenza in prestito di Luca Pellegrini che piace a Sassuolo e Cagliari.