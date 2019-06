Nelle ultime ore, la Juventus ha sferrato l’assalto a Matthjis De Ligt. I bianconeri si sono fatti prepotentemente avanti come mai era accaduto finora. E, secondo quanto riportato dal Daily Mail, attualmente sarebbero in vantaggio per il giocatore olandese. Il difensore dell’Ajax sarebbe rimasto colpito positivamente dall’offerta dei campioni d’Italia al punto da aver deciso di prendersi tempo per riflettere. In questo momento Barcellona e Real Madrid sembrano definitivamente tagliate fuori, mentre l’unica alternativa credibile alla Juve sarebbe il Paris Saint-Germain. I francesi, infatti, erano in vantaggio e sembravano pronti a chiudere l’affare prima che i bianconeri scatenassero l’offensiva.