Il giornale più autorevole e seguito d'Olanda, il Telegraaf, in queste ore ha confermato la notizia che vuole Matthijs de Ligt davvero vicino alla Juventus. Il difensore classe '99 dell'Ajax è stato a lungo in trattativa con PSG e Barça senza chiudere l'operazione o accettare definitivamente; la Juve si è inserita e ora vuole stringere avendo ricevuto l'apertura del giocatore.



Secondo il Telegraaf c'è però una cifra definita colossale come stipendio per de Ligt in bianconero: la promessa della Juve è di un contratto da 5 anni per circa 15/20 milioni di euro all'anno, una cifra enorme che nessuno guadagna in bianconero escluso Ronaldo. Sarebbe davvero clamoroso, se de Ligt dovesse dire sì alla Juventus diventerebbe uno stipendio anche storico per l'età che ha.