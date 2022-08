La notizia arriva dell'Inghilterra. Come riportato dal Manchester Evening News, la Juventus ha trovato un accordo con il Manchester United per il trasferimento di Adrien Rabiot a Old Trafford. Al momento, scrive il quotidiano di Manchester, resta da trovare l'accordo con l'agente (e madre) del centrocampista francese, Veronique, per arrivare a una quadra anche sul contratto. Rabiot, classe '95, è da mesi indicato come uno dei primi nomi in uscita dalla Juventus. Sempre tenendo in considerazione la situazione di Arthur (altro giocatore in uscita dai bianconeri), l'addio del francese potrebbe liberare spazio in mezzo al campo per l'arrivo di Paredes.