Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic resta in bilico: mentre le richieste della Lazio non si abbassano, la pista che collega il serbo alla Juventus si è mano a mano raffreddata. I bianconeri sono concentrati sull’affare Cristiano Ronaldo e su un investimento che allontanerebbe ulteriormente il centrocampista classe ’95. Una buona notizia per il Manchester United, che come riporta il Daily Express, continua a rimanere in corsa per Milinkovic-Savic dopo l’incontro con la dirigenza biancoceleste. I Red Devils hanno già chiuso il colpo Fred, ma José Mourinho non ha mai nascosto la propria stima per Sergej.