Un'altra squadra inglese sulle tracce di Dani Ceballos oltre al Tottenham. Secondo il Daily Star, l'Arsenal è disposto a pagare 50 milioni di euro richiesti dal Real Madrid per il giocatore spagnolo. Il prezzo del cartellino può fare la differenza: il Milan non può competere con i londinesi, pronti a far fronte alle richieste dei blancos. Sarà derby inglese, con il Milan che rischia di rimanere fuori dalla trattativa.