L'Inter sembra intenzionata a cedere Romelu Lukaku al Chelsea per una cifra ben superiore a 100 milioni di euro. Come scrivono in Inghilterra, i nerazzurri, tra l'altro, devono ancora pagare circa 50 milioni al Manchester United per il trasferimento avvenuto due anni fa. Inoltre, scrive il Telegraph, lo United ha il 5% sull rivendita del gigante belga. Insomma, i Red Devils guardano con interesse al trasferimento di Lukaku.