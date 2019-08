La Juventus torna su Christian Eriksen, centrocampista classe 1992 del Tottenham e della nazionale danese. Secondo il Daily Mail, infatti, il club bianconero è pronto ad offrire 55 milioni di euro agli Spurs per avere il giocatore che al momento è però più vicino al Manchester United. In corsa per il trequartista c’è anche l’Atletico Madrid.