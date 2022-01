Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra ciò che sta frenando i top club che si sono avvicinati a Dusan Vlahovic nel corso delle ultime settimane (Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid) non è tanto il prezzo richiesto dalla Fiorentina per il suo cartellino e né l'ingaggio da versare al giocatore. Bensì sono le commissioni chieste dagli agenti che toccherebbero quota 18 milioni di euro.