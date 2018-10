Non solo l’Arsenal su Juan Mata. Il centrocampista offensivo spagnolo, in scadenza di contratto con il Manchester United, è infatti finito nel mirino della Juventus. Lo scrive l’Evening Standard, con i bianconeri molto interessati all’ex Chelsea, corteggiato anche da Valencia, club cinesi ed Emirati Arabi. Classe 88, campione del mondo e d'Europa con la Spagna, con una Champions League vinta col Chelsea in bacheca, sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. E la Juve c'è.