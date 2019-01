Secondo quanto riportano i media inglesi non è escluso che Gonzalo Higuain possa tornare alla Juventus al termine della stagione. ​Secondo il Times, infatti, il Chelsea potrà prolungare la permanenza in prestito di Higuain in caso di arrivo almeno al terzo posto e di vittoria dell'Europa League. Due condizioni che al momento sono non impossibili ma senza dubbio difficili. I Blues sono quarti in classifica a quattro punti dal Tottenham terzo mentre il prossimo avversario in Europa League è il Malmo (sedicesimi di finale) ma in corsa ci sono ancora tante big come Arsenal, Inter e Napoli.