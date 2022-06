Darwin Nunez, attaccante classe 1999 di proprietà del Benfica, è l'oggetto dei desideri di mezza Europa. Il nazionale uruguaiano, dopo una stagione vissuta su livelli altissimi, in cui è arrivato a segnare 34 gol, in 41 gare collezionate, è pronto per fare il definitivo salto di qualità.



GLI APPROCCI - Dopo un interessamento mai approfondito da parte del Milan, e contatti iniziali, con il Manchester United, mai portati avanti, un'altra big inglese si è messa sulle sue tracce: il Liverpool. I Reds, ormai rassegnati a perdere, nel corso dell'estate, Sadio Mané in direzione Bayern Monaco, e con la possibilità di perdere la prossima estate, a parametro zero, Mohamed Salah, si stanno guardando intorno per rinforzare l'attacco.



L'OFFERTA - la prima offerta, da parte del Liverpool, è stata spedita: 85 milioni di sterline. Le trattative sono in divenire, ma un'offerta di apertura del genere è un messaggio chiaro da parte dei Reds: non c'è timore davanti alle richieste molto rilevanti, intorno ai 100 milioni di sterline, del Benfica. Lo riporta The Athlantic.



ACQUISTO PERFETTO - Nunez, per la squadra di Anfield, rappresenterebbe un rinforzo idilliaco. Il classe 1999, finalizzatore di altissimo livello, è un giocatore molto dinamico e tecnico in grado sia di rappresentare il perno avanzato della squadra che di giocare arretrato, partecipando alla creazione del gioco: proprio gli attributi richiesti da Klopp.