Lukaku dal Manchester United all'Inter, una delle operazioni di mercato più importanti della passata estate e che ha suscitato il maggiore interesse tra gli addetti ai lavori. Un affare andato in porto, secondo quanto riferisce il Times, su input esplicito del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.



L'allenatore norvegese e l'attaccante belga erano in rotta da tempo e il motivo principale risiede nei continui problemi di natura muscolare denunciati dal calciatore al termine di ogni seduta di allenamento. Un atteggiamento quello di Lukaku ritenuto non accettabile da Solskjaer, fino alla decisione di cederlo all'Inter.