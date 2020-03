Cristiano Biraghi non ha convinto l'Inter e il suo riscatto per 12 milioni dalla Fiorentina è tutt'altro che scontato. L'esterno sinistro a questi prezzi non verrà certamente confermato, con Dalbert, attualmente in prestito secco in nerazzurro, che potrebbe tornare alla corte di Conte giusto il tempo per trovare una nuova collocazione altrove. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport.