Come riportato da AS, Arda Guler ha scelto il Real Madrid. I Blancos dovrebbero pagare più della clausola rescissoria, da 17.5 milioni di euro, per assicurarsi un acquisto regolare dalla Turchia: il Fenerbahce ha anche incluso una commissione di vendita del 20%, niente Milan dunque per il fantasista turco classe 2005.