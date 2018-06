Il futuro di Jack Wilshere resta nebuloso, il centrocampista inglese classe '92 va in scadenza di contratto a fine giugno e, complice l'arrivo di Unai Emery all'Arsenal, non avrà più il posto da titolare garantito nella prossima stagione. Come viene riportato dal Sun c'è una nuova pretendente per Wilshere: è il Crystal Palace di Roy Hodgson. Sulle sue tracce ci sono anche West Ham, Everton e, in Italia, Juventus e Milan.