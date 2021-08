La Juve sogna il ritorno di Paul Pogba ormai da molte sessioni di mercato, ma di recente il sogno si è fatto deja-vu. Sì, perché i bianconeri vogliono riprovare a portarlo a Torino a parametro zero. E il Daily Star in Inghilterra aumenta le speranze: Pogba non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 con il Manchester United ed è pronto ad andarsene nella prossima estate. La Juve dovrà battersi con Real Madrid e Psg.