La stagione di Koulibaly finora non è stata delle più esaltanti. Qualche errore di troppo per il difensore senegalese, che si ritrova per il primo anno senza giocare di fianco a Raul Albiol.



Ma l'interesse dei top club non è affatto diminuito, anzi. Il giocatore del Napoli continua ad essere ambito, specialmente in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Star, nel campionato inglese ci sarebbero ben quattro squadre pronte a fiondarsi su Koulibaly. In pole c'è sempre il Manchester United, ma l'interesse da parte di Chelsea, Arsenal e Tottenham non manca.