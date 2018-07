Stando a quanto riporta il tabloid britannico The Sun, prima di atterrare a Torino domenica scorsa Cristiano Ronaldo ha lasciato una mancia record per i dipendenti del resort che lo ha ospitato in Grecia e dove il presidente della Juventus Andrea Agnelli è andato a chiudere l'affare del secolo. Secondo il tabloid, Ronaldo avrebbe lasciato ai dipendenti del resort una mancia da oltre 17.000 sterline (circa 20 mila euro). Prima di partire alla volta di Madrid per poi atterrare a Torino, Ronaldo avrebbe chiesto ai proprietari della struttura di spartire la somma donata tra tutti i dipendenti del resort.