Secondo quanto riferito dal Daily Express, dopo gli interessamenti di Real Madrid e Liverpool, adesso anche il Chelsea può iscriversi alla corsa per la firma del portiere della Roma. Il giocatore, attualmente impegnato in Russia con la Nazionale brasiliana, è al centro di molte voci di mercato, con i giallorossi che vorrebbero incassare più di 70 milioni in caso di cessione.