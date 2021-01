Il tavolo di mercato tra Juventus e Bayern Monaco si potrebbe allargare. Perché in ballo c’è il prestito secco di Douglas Costa e nei giorni scorsi, dalla Germania, hanno rilanciato due nomi in orbita Juventus: Tolisso e Zirkzee. Nel dettaglio, il centrocampista francese è stato in passato un pallino dei bianconeri e, chiuso dalla indiscussa titolarità del duo Kimmich-Goretzka, potrebbe pensare ad una nuova avventura. Stando a quanto riporta il Daily Mail, però, l’idea Tolisso potrebbe entrare nel vivo solo in vista dell’estate, non in questo mercato invernale che sta volgendo al termine.