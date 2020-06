Il Chelsea ha grandi piani per il mercato estivo. Già annunciato Ziyech, ad un passo da Werner ed in piena corsa per Kai Havertz, le strategie dei Blues spaziano anche sulle uscite. Stando a quanto riporta il Daily Mail, N’Golo Kantè sarebbe conteso da tre top club, ovvero Paris Saint-Germain, Juventus e Real Madrid. Il Chelsea ha fissato la base d'asta: servono almeno 70 milioni di euro per portare via da Londra il campione del mondo francese.