Si avvicina il ritorno in Italia di Davide Zappacosta, il terzino non rientra nei piani di Sarri ed è corteggiato dalla Lazio. E per i biancocelesti arrivano buone notizie dall'Inghilterra: secondo il Sun infatti, il Chelsea ha accettato un'offerta da 13 milioni di sterline presentata dalla Lazio, al cambio circa 14,5 milioni di euro.