, la coppa che misura la forza di un paese nel calcio internazionale.(ci riuscì lanel 2018) e complessivamente: lanel 2019, eliminata dall’; l’nella scorsa stagione, fatta fuori dal. In questo stesso periodo - tre anni appunto -Solo dopo veniamo noi e ilcon 2 e l’con una. Non siamo dunque peggiori (e parecchio) solo delle nazioni più celebrate del calcio internazionale, ma anche della Francia, alla quale spesso guardiamo con presunzione, e siamo pari al Portogallo, che trattiamo comenel mondo del pallone. In realtà lo siamo pure noi esono due squadre che ci hanno riempito gli occhi nelle ultime stagioni, forse. Ebbene, appena hanno incrociato due grandi d’Europa, ile il, ogni bellezza è stata spazzata via: la differenza è stata enorme. Nessuno chiedeva adi qualificarsi, sia chiaro, ma entrambi avevano: non ci sono riuscite. Nello stesso tempo quando le nostre due squadre più complete,, si sono confrontate con rivali decisamente abbordabili - ile lo- non sono riuscite a far prevalere la loro superiorità tecnica, che pareva indiscutibile. E: i nerazzurri addirittura nel girone eliminatorio, i bianconeri negli ottavi.I motivi sono tanti, a cominciare dalladei calciatori. E anche dalla loro. Le regine d’Europa propongono campioni nel pieno della carriera,. Li celebriamo e li osanniamo, maSi ha la sensazione che il nostro torneo permetta anche a chi non è al massimo dal punto di vista atletico - e non può esserlo un giocatore che va verso la quarantina - di essere dominante., lo si è visto bene in: i bergamaschi, che in Serie A sono quasi incontenibili dal punto di vista fisico, arrivavano sempre sulla palla dopo i vecchi di Zidane, a cominciare da. Un segnale indicativo e inquietante.E’ arrivato il momento di prendere atto dellae di intervenire, visto che. Le società italiane devono adoperarsi per avvicinare le grandi d’Europa per capacità di investimenti, gli allenatori e i preparatori devono lavorare affinché anche le nostre squadre corrano.@steagresti