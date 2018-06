Il futuro di Ciro Immobile è ancora tinto di biancoceleste: l'attaccante della Nazionale è a un passo dal rinnovo con la Lazio fino al 2022. Il club capitolino blinda il suo centravanti, allontanando definitivamente le voci di mercato che lo volevo lontano da Formello. Dopo la straordinaria stagione a livello realizzativo con 41 reti realizzate in 47 presenze in tutte le competizioni, Immobile è infatti finito nel mirino di molti club europei, tra cui Milan, Tottenham e Monaco, pronti ad approfittare della delusione per la mancata qualificazione in Champions League per accaparrarsi il 28enne. L'attaccante vuole riprovarci, ancora con la maglia della Lazio, ed è pronto a giurare fedeltà al club biancoceleste.



MILAN E RINNOVO - Attraverso il suo agente Alessandro Moggi, il Milan aveva sondato il terreno poche settimane fa. Il club rossonero, a caccia di una prima punta col vizio del gol per risolvere i problemi in fase realizzativa dell'ultima stagione, aveva individuato in Immobile il profilo giusto per rinforzare il reparto avanzato. Dal canto suo, la Lazio non ha mai considerato l'ipotesi di perdere il suo centravanti e ha deciso di premiarlo per la straordinaria stagione con un nuovo contratto. Nelle ultime settimane, il club biancoceleste e l'entourage del calciatore hanno lavorato per prolungare l'accordo fino al 2021: l'intesa è stata trovata sulla base di un quadriennale a 2,2 milioni di euro a stagione più bonus (clausola da 200 mila euro in caso di raggiungimento di quota 20 gol). La Lazio e Ciro Immobile sono pronti a ripartire insieme per tentare nuovamente l'assalto al quarto posto che vale la Champions League.