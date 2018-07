Appena un anno fa Geronimo Rulli sembrava promesso sposo del Napoli, ma nel giro di 365 giorni il mondo sembra essersi ribaltato: il club azzurro ha affidato la porta ad Alex Meret, mentre il portiere della Real Sociedad è a un passo dal ritorno in patria. Stando a quanto riportato da ESPN, infatti, il Boca Juniors ha trovato un accordo di massima con il club spagnolo per il giocatore, che partirà in prestito con diritto di riscatto.