Il Napoli insiste per convincere il Salisburgo a liberare il terzino austriaco Stefan Lainer. Nel frattempo, però, il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando a diverse alternative fra cui quella che porta a Thomas Meunier. Secondo il Corriere dello Sport nelle ultime ore il Napoli ha riallacciato i contatti con il suo entourage anche se per iniziare una trattativa si dovrà attendere la fine del Mondiale in cui è impegnato con la nazionale belga.