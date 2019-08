E' la grande promessa di casa Chievo Emanuel Vignato. ​ Ha confermato di meritare l'attenzione delle grandi squadre e ora è tempo di scelte, Il club veneto vorrebbe trattenerlo, convinto che un anno da titolare in serie B non può che aumentare la sua esperienza e il valore sul mercato. Ma il classe 2000 piace a Sampdoria e Milan che stanno studiando la migliore strategia per non lasciarsi sfuggire uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.