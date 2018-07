Al centro del mercato, due anni dopo il suo arrivo alla. Che ora ha scelto di scaricarlo. Gonzaloha una certezza,, il suo futuro sarà lontano dalla squadra con la quale ha messo a segno 55 gol in 105 partite. Questione di priorità, quelle della Juve, che aveva già in testa l’idea di cederlo a fine maggio e ora, dopo l’arrivo di, ha deciso di accelerare. In questo video tutti gli aggiornamenti sulla situazione del Pipita, sulle voci sul Milan e sull’interesse di Sarri, che non ha mai nascosto l’idea di portarlo al Chelsea.