Il 2021 si sta per chiudere e a tutti gli effetti non è stato per niente un anno privo di emozioni. Anzi, per il mondo del pallone è stato un anno ricco di eventi e accadimenti importanti, che hanno segnato e scandito il passare del tempo.



Episodi di felicità o di tristezza, drammi autentici o fatti rivoluzionari che spesso e volentieri sono stati immortalati e impressi su pellicole fotografiche, frame di videosequenze o addirittura siti web, in immagini congelate nel tempo che hanno fatto il giro del mondo.



Dalla gioia dell'Italia campione d'Europa al dramma in campo di Eriksen e perfino al lancio web della Superlega, ne abbiamo scelti 10.