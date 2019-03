Mundo Deportivo riporta le dichiarazioni del responsabile delle pagine sportive del quotidiano olandese De Telegraaf Valentijn Driessen, che si è espresso così sul futuro del difensore classe '99 dell'Ajax Matthijs de Ligt: "Mi sembra chiaro che andrà al Barcellona. Nell'ultimo incontro andato in scena ad Amsterdam, l'Ajax ha evidenziato che, a differenza delle altre pretendenti, i blaugrana non dovranno pagare una cifra superiore alle aspettative per averlo". Sotto contratto fino a giugno 2021, de Ligt è un obiettivo concreto anche della Juventus.