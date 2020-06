Il 2-0 dell'andata al Tombolato aveva fatto sognare i 20.133 abitanti di Cittadella, che all'orizzonte già pregustavano la prima storica volta in Serie A. Non avevano però fatto i conti con i 25.248 cuori gialloblù pronti a tornare nella massima serie.. E quella notte, esattamente un anno fa, fu dolcissima: 3-0 firmato Zaccagni, Di Carmine e Laribi.All'inizio della nuova stagione la palla passa a Tony D'Amico, direttore sportivo dal 2018: è il più giovane della Serie A, si rivelerà essere uno dei più astuti.(dati transfermarkt). Ma, soprattutto, c'è, carico per una nuova avventura in Serie A. L'avvio di stagione è deludente, con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Juric però non si perde d'animo: il suo Verona, fatto di aggressività e intensità, dà ben presto filo da torcere a tutti. Big comprese. Nel corso della stagione l'Hellas pareggia contro Lazio e Milan, batte la Juve e scala la classifica fino all'ottavo posto attuale. La banda scaligera viene fermata sul più bello dal nemico coronavirus, ma i numeri non mentono:Se l'attacco non ha brillato, la difesa è un vero bunker: quarta miglior retroguardia della Serie A con 26 reti subite, meglio hanno fatto solo Juve, Lazio e Inter. Metteteci poi baricentro alto e tanta energia: sono gli ingredienti che rendono l'Hellas la sorpresa più bella del 2019/2020. Merito dei tanti soldati a disposizione del generale Juric: le certezze Lazovic, Miguel Veloso e Pazzini, l'esplosione di Kumbulla e Rrahmani, la sorpresa Amrabat, la consacrazione di Faraoni.. Alla porta bussano anche per Ivan Juric, il cui contratto si rinnova automaticamente in caso di salvezza: Napoli e Torino osservano, ma prima c'è (almeno) da concludere questa stagione.